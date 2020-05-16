لواء متقاعد يجود بإنتاجه الزراعي للجهات الخيرية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

الزراعة كفاح وصبر، فالأرض لا تبخل على صاحبها، هي تعطيه بقدر مجهوده بل ربما بأضعاف ما يقدمه لها من عناية واهتمام، وسعادة المزارع تتمثل في قطف الثمار، خصوصاً، في ظل جودة الإنتاج وكثرته، عندها يغادره التعب، ويتملكه الاعتزاز بأن الأرض لا تبخل على صاحبها.

اللواء متقاعد سالم المزروعي، الذي يعشق الزراعة والخضرة، ينتج في مزرعته الخضراوات العضوية، ويجود بمعظم إنتاجه إلى الجهات الخيرية، ومنها حملة (خليك في بيتك وميرك علينا)، حيث يدعم شؤون الضواحي والقرى بـ 100 كرتونة يومياً من الخضراوات المشكلة لدعم الأسر المتعففة والمتأثرة من تداعيات أزمة «كورونا».

«البيان» زارت مزرعة اللواء متقاعد سالم المزروعي، والذي أكد أنه منذ العام 1982 يعمل في الحقل الزراعي، مبيناً أنه يعشق الزراعة، وأن اسمه مرتبط بها أباً عن جد.

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