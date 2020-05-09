خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية بمدينة خليفة الصناعية

المصدر: البيان الإلكتروني

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، مدينة خليفة الصناعية، ودشن سموه شروع النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة لإمارة أبوظبي التي تهدف إلى تسهيل التجارة والخدمات اللوجستية وتعزيز تجربة المتعاملين وأصحاب العلاقة

واطلع سموه على الخطط التطويرية في قطاع الخدمات اللوجستية، وتفقد مرافق التخزين المبردة الجديدة التي تعد أحدث مشاريع الخدمات اللوجستية في موانئ أبوظبي، والأكبر من نوعها في الإمارة، حيث تمتد على مساحة 19 ألف متر مربع.

وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المرافق المبردة إلى أكثر من 35 ألف وحدة تخزين، علاوة على إتاحتها فئات تبريد مختلفة في درجات حرارة تتراوح بين 24 درجة مئوية و26 درجة مئوية تحت الصفر.

ومن المتوقع أن تشكل هذه المخازن إضافة نوعية لمجمع الأغذية والتعبئة في مدينة خليفة الصناعية.

كما استمع سموه إلى شرح حول تطور العمل في منشآت التخزين العامة ومستودعات الأغذية والمستلزمات الطبية في المنطقة الحرة والمنطقة الاقتصادية المحلية، والتي تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من الخدمات اللوجستية. كما اطلع سموه على مركز الأغذية في المنطقة (ب) من المدينة.

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