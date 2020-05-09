1.4 مليون إجمالي فحوصات «كورونا» بالدولة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ارتفع عدد الفحوصات الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في دولة الإمارات حتى أمس، إلى ما يزيد على مليون و400 ألف فحص تم إجراؤها عبر المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة، إضافة إلى مراكز الفحص من المركبة المنتشرة على مستوى الدولة.

وبلغ عدد الفحوصات الطبية منذ بداية الشهر الجاري 234.577 فحصاً بمتوسط يومي بلغ 29.3 ألف فحص، وهو ما يشير إلى أن الفحوصات في 8 أيام تشكل 16.75 % من إجمالي الفحوصات التي أجرتها الإمارات منذ أول حالة تم الإعلان عنها في 29 يناير الماضي.

وتضاعفت حالات شفاء المصابين من الفيروس خلال مايو الجاري من 2429 حالة في 30 أبريل إلى 3837 حالة أمس، بمتوسط يومي بلغ 176 حالة في اليوم، وشكلت حالات الشفاء في الأيام الثمانية من مايو 36.7% من إجمالي حالات الشفاء منذ إعلان أول حالة شفاء في أول فبراير الماضي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز