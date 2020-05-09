1.4 مليون فحص «كورونا» أجرتها الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

ارتفع عدد الفحوصات الطبية المرتبطة بالكشف عن حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» في دولة الإمارات حتى أمس، إلى ما يزيد على مليون و400 ألف فحص تم إجراؤها عبر المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة، إضافة إلى مراكز الفحص من المركبة المنتشرة على مستوى الدولة.

وبلغ عدد الفحوصات الطبية منذ بداية الشهر الجاري 234.577 فحصاً بمتوسط يومي بلغ 29.3 ألف فحص، وهو ما يشير إلى أن الفحوصات في 8 أيام تشكل 16.75 % من إجمالي الفحوصات التي أجرتها الإمارات منذ أول حالة تم الإعلان عنها في 29 يناير الماضي.

وتضاعفت حالات شفاء المصابين من الفيروس خلال مايو الجاري من 2429 حالة في 30 أبريل إلى 3837 حالة أمس، بمتوسط يومي بلغ 176 حالة في اليوم، وشكلت حالات الشفاء في الأيام الثمانية من مايو 36.7% من إجمالي حالات الشفاء منذ إعلان أول حالة شفاء في أول فبراير الماضي.

وتواصل الإمارات جهودها وخططها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في كافة مناطق الدولة .

وفي هذا الإطار أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مركزاً جديداً للفحص الطبي بمنطقة «المصفح» بهدف إجراء 335 ألف فحص طبي للمقيمين والعاملين في المنطقة على مدى أسبوعين. وسيكمل المركز البنية التحتية للرعاية الصحية الموجودة بالفعل في منطقة المصفح بما في ذلك مركز المسح الوطني في حوض 42 «بجوار البازار» ومركز المسح الوطني في حوض 1 «عيادة مصفح القديمة»، والتي جرى تجديدها من قبل شركة «صحة» من أجل هذا المشروع ويمكنها استقبال 7500 زائر يومياً.

وتسخر دولة الإمارات كافة الإمكانيات العلمية والقدرات البشرية والتكنولوجية من أجل تطوير أفضل الطرق العلاجية والوقائية من فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وكانت الإمارات قد أعلنت عن تسجيل براءة اختراع لعلاج مبتكر وواعد بالخلايا الجذعية، قام بتطويره فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

رصد

إلى ذلك كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شفاء 265 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 3,837 حالة. وتماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 41 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

توسيع الفحوصات

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 553 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16,793 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة.

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