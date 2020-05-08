دبي نقطة ارتكاز عالمية تواجه تداعيات «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

كثفت حكومة دبي، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، من جهودها الضخمة، عبر مختلف دوائرها وهيئاتها وأجهزتها المعنية، لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ومعالجة تداعياته على كافة المستويات، بما يضمن تجاوز الأزمة الراهنة بأقل التأثيرات السلبية الممكنة، بل وتحويل ما تحمله من تحديات إلى فرص جديدة للتميز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي عن بُعد، الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أمس، بالتعاون مع تلفزيون دبي، عبر الاتصال المرئي، والذي أجاب فيه معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي، عن أسئلة رؤساء تحرير الصحف المحلية، وممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية، حول مستجدات الوضع في إمارة دبي فيما يتعلق بالفيروس، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في دبي للحد من انتشار الفيروس.

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