حمدان بن محمد: دبي احتوت التباطؤ العالمي بأداء تجاري قوي

المصدر: دبي ـ البيان

تمكنت دبي من احتواء تأثير التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة «كورونا» المستجد وانعكاساتها السلبية على حركة التجارة الدولية، وجاءت التجارة الخارجية للإمارة بمعدلات أداء قوية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في الربع الأول من 2020 نحو 323 مليار درهم، وحققت دبي خلال هذه الفترة نمواً في الصادرات بنسبة 2 % مقارنة بالفترة نفسها من 2019 لتصل قيمتها في الربع الأول من العام 2020 إلى 43 مليار درهم، فيما بلغت الواردات 189 مليار درهم وإعادة التصدير 92 مليار درهم. وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن قوة أداء قطاع التجارة الخارجية في الربع الأول من العام الجاري تظهر قدرة دبي على استيعاب الصدمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي حالياً نتيجة لجائحة «كورونا».

وأضاف سموه: لقد كان لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير البنية التحتية والاستثمار في القدرات والأنظمة التكنولوجية لإمارة دبي منذ وقت مبكر عظيم الأثر في تعزيز قدرتنا على التعامل مع الأزمات وتحويل التحديات الناجمة عنها إلى فرص وإنجازات.

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