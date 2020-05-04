خالد بن محمد بن زايد يطلق برنامج "أبوظبي تلهم"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، برنامج "أبوظبي تلهم" بهدف تحويل التحديات إلى فرص عن طريق تشجيع الأفكار الإبداعية لتحفيز التطوير والابتكار.

ويهدف البرنامج الذي يضم مجموعة متنوعة من المبادرات الحكومية والمجتمعية المصممة لاغتنام الفرص الناتجة عن التحديات الراهنة، إلى دفع عجلة الابتكار والإبداع في المجالات كافة.

وتم إطلاق برنامج "أبوظبي تلهم" في إطار الاستجابة الاستباقية لتجاوز الظروف الحالية والمضي قدما في مسيرة التقدم والازدهار عبر دعم الأفكار الإبداعية ليكون لها تأثير إيجابي.

وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان: "عند أشد الأوقات صعوبة، يفتح الابتكار آفاقاً جديدة ويمهد طريقا واضحا للتقدم إلى الأمام ".

وأضاف سموه: "نهدف من خلال "أبوظبي تلهم" إلى طرح مفاهيم جديدة وعرض أفكار جوهرية وحلول مبتكرة، لدراسة إمكانات تعيد تشكيل العالم من حولنا ".

ويرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تستهدف جميع فئات المجتمع وتشمل الابتكار المستمر للاستثمار في القطاعات الحيوية وربط أبوظبي بالعالم، والتضامن المجتمعي لتطوير نظام إدارة المرافق الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي والرفاهية، والتجارب الافتراضية لربط أفراد المجتمع عبر منصات إلكترونية مبتكرة للتعليم والدراسة والترفيه.

وسيتم الكشف عن المبادرات التي ستطلقها الجهات الحكومية في أبوظبي خلال الأيام المقبلة والتي تندرج ضمن المحاور الثلاثة الرئيسية لبرنامج "أبوظبي تلهم".

توفر كل مبادرة بدورها إمكانية تقديم أسلوب حياة بمنظور جديد، تتسم بقوة تأثيرها وسرعة تطبيقها، للتكيف مع الظروف الراهنة وغرس الأمل والتفاؤل لبناء مستقبل مزدهر، تعزيزا لخطة أبوظبي التنموية عبر تشجيع المهارات ودعم الابتكارات الرقمية والمبادرات التي تعزز الوعي المجتمعي والرفاهية الشخصية.

يمثل "أبوظبي تلهم" أيضاً دعوة للترحيب بمشاركات المجتمع المحلي من الشركات والأفراد، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المبادرات وكيفية المشاركة بها خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

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