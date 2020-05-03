مذكرة تفاهم عن بُعد بين أراضي عجمان والتسجيل العقاري في الشارقة

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة مذكرة تفاهم عن بعد لتطوير وتعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، بما يسهم في تنظيم وتنسيق الإجراءات بشأن ممارسة الأنشطة العقارية المعمول بها لدى الطرفين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان و عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.

وأكد عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام دائرة الأراضي و التنظيم العقاري في عجمان أن توقيع المذكرة خطوة مهمة للاستفادة من الخبرات التراكمية المتميزة لدى الدائرتين وتبادل الدراسات والبحوث بغية تحسين الأداء المؤسسي و تطوير العمليات بما يخدم سعي الجهتين لإسعاد المتعاملين و تلبية احتياجاتهم بكفاءة عالية.

وأشار النعيمي أنه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة مهمتها وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بكل دائرة بالإضافة إلى رفع التقارير الدورية والتوصيات المناسبة وتقييم مؤشرات الأداء في ظل هذه المذكرة وهو ما من شأنه تعزيز فاعلية وجودة القطاع العقاري في كلتا الإمارتين.

ومن جانبه أعرب عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة عن اعتزازه بتوقيع مذكرة التفاهم مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان لما فيه خير ومصلحة الطرفين وتحقيقاً لأهدافهما المشتركة في دعم قطاع الأعمال والمستثمرين وجمهور المتعاملين بكافة فئاتهم في الإمارتين.

كما أوضح الشامسي أن المذكرة تسعى لتحقيق شراكة استراتيجية بين الدائرتين من خلال وضع أطر العمل الرئيسية المشتركة بينهما، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد سبل التعاون الحالية والمستقبلية في مختلف المجالات، بما فيها ضبط المخالفين لمزاولة الأنشطة العقارية في كلتا الإمارتين بما يسهم في تنظيم العمل في القطاع العقاري وفق آليات قانونية مدروسة ومعتمدة يقود إلى تنظيم العمل في القطاع العقاري وازدهاره في الإمارتين الشقيقتين.

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