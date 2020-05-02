انتهت إقامتك أو ملكية مركبتك أو تعثرت عن دفع الإيجار.. فماذا تفعل؟

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا، يحتاج المواطنون والمقيمون على أرض الدولة إلى إجابة لبعض الاستفسارات حول كيفية إدارة شؤونهم الحياتية .. وتالياً أهم الأسئلة وأجوبتها التي قد تشغل بالك

كيف يمكن تجديد التأشيرة السياحية/ تأشيرات الزيارة المنتهية في الوقت الحالي؟ هل وضع حاملي التأشيرات المنتهية في الدولة قانوني؟ هل هناك مخالفات مترتبة؟

تعتبر جميع التأشيرات ممددة لغاية 31 ديسمبر 2020، ولا توجد أي غرامات مترتبة على أي فئة من الفئات، مع ضرورة قيام أصحاب تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها بالتنسيق مع سفارة دولهم لتسهيل إجراءات المغادرة.

ما هو الإجراء المطلوب لتجديد الإقامة لمن انتهت إقامته في الوقت الحالي؟ هل هناك مخالفات مترتبة في حال عدم التجديد؟

تم تمديد الإقامة لكافة فئات المتعاملين لتكون سارية حتى نهاية عام 2020 ولا داعي للتجديد، كما لا توجد مخالفات مترتبة عليها.

هل تم تعليق تجديد الهوية لمن انتهت صلاحية هويته في الوقت الحالي؟ هل هناك مخالفات مترتبة في حال عدم التجديد؟

تم تمديد صلاحية بطاقة الهوية لكافة فئات المتعاملين لتكون سارية حتى نهاية عام 2020 ولا داعي للتجديد، كما لا توجد مخالفات مترتبة عليها.

هل يترتب على فحص كورونا أي مبالغ يدفعها المتعامل؟

يمكن للمتعامل إجراء فحص الكورونا في المراكز التي تم الإعلان عنها مقابل رسوم ما عدا الفئات المعلن عنها (كبار السن، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب الهمم).

ما هي إجراءات تجديد ملكية المركبة؟ هل تحتاج المركبة إلى فحص فني؟

يمكن للمتعامل تجديد ملكية المركبة من خلال القنوات الذكية لوزارة الداخلية دون الحاجة إلى إجراء الفحص الفني ودفع المخالفات، مع ضرورة تأمين المركبة.

ما هو إجراء تجديد رخصة القيادة؟ ماذا عن فحص النظر؟

يمكن للمتعامل تجديد رخصة القيادة المنتهية من خلال القنوات الذكية لوزارة الداخلية دون الحاجة إلى فحص النظر لتكون سارية لمدة عام، أما في حال إجراء فحص النظر سيتم تجديد الرخصة لمدة 10 أعوام.

ما هي الجهة المعنية بإغاثة المتعثرين في دفع إيجار السكن والمساعدات بشكل عام؟

يمكن للمتعامل الحصول على المساعدات الاجتماعية من خلال القنوات الذكية لوزارة تنمية المجتمع، على أن تتوفر شروط لقانون الضمان ً الحصول عليها وفقا الاجتماعي.

ما هي إجراءات عقد القران في الوقت الحالي؟

يمكن للمتعامل تقديم خدمة طلب عقد الزواج من خلال القنوات الذكية لوزارة العدل والمحاكم التابعة لها في إمارة الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة.

ما هو وضع المقيمين الموجودين خارج الدولة وما هي ترتيبات عودتهم ومتى؟

يمكن للمتعامل زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والتسجيل في خدمة "تواجدي للمقيمين"، لتسجيل طلب العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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