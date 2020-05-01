الإمارات تحتفي بالعمال في يومهم العالمي بتأكيد حقوقهم وتأمين أفضل سبل العيش لهم

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تشارك الإمارات اليوم دول العالم الاحتفال بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وقد حققت إنجازات كبيرة وغير مسبوقة، جعلتها تقود عن جدارة واستحقاق، جهود ترسيخ حق الإنسان في العمل.

وضمان حصوله على السعادة وأسلوب العيش الكريم من خلال القوانين المتطورة التي تسنها، وما قامت به الهيئات والوزارات المختلفة التي تعمل على ضمان سعادتهم وراحتهم وحصولهم على كافة حقوقهم المالية والمعيشية. وتعزيزاً لمكانة الدولة التنافسية في مؤشر السعادة ومؤشر حقوق العمال، عكفت وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع الجهات المعنية على إطلاق مبادرات مستمرة لدعم العمال.

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