محمد بن راشد يوجّه بمساعدات عاجلة لقطاع الصحة البريطاني

المصدر: دبي ـ و ام

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصلت إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن قادمة من الصين أول شحنة من المساعدات العاجلة التي أمر بها سموه لدعم القطاع الصحي في بريطانيا، لتوفير 60 طناً من معدات الحماية الشخصية والتجهيزات الطبية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية هناك، تعزيزاً لجهودها في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وتشمل المساعدات التي أمر بها سموه، الكمامات والملابس الواقية وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية في هذه الفترة، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة والتاريخية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة.

وتعكس اللفتة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الدولية الرامية إلى محاصرة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وتقليص مستويات الإصابة به، بتقديم كافة أشكال المساندة الممكنة للمعنيين بهذه المهمة ضمن خطوط الدفاع الأولى، كما تأتي هذه الخطوة تأكيداً من سموه على نهج الدولة المستمر في مد يد العون إلى كل من يحتاج المساعدة في كافة الأوقات وتحت كل الظروف.



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