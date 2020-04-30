محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات عاجلة لقطاع الصحة البريطاني

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة لقطاع الصحة البريطاني، من خلال توفير 60 طناً من معدات الحماية الشخصية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لمساعدتهم على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل تلك المعدات الكمامات والملابس الواقية وغيرها من المستلزمات الضرورية في هذه الفترة، وقد حطت اول الطائرات التي تحمل تلك المساعدات في مطار هيثرو قادمة من الصين.

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