المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تعفي عملاءها الدائمين من إيجار 3 أشهر وتقدّم 30% خصماً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عن إطلاق حزمة أعمال متكاملة تسهم في التخفيف من الأعباء التي فرضها انتشار فايروس كورونا المستجد على العاملين في قطاع النشر، حيث أعفت عملاءها الدائمين من إيجار 3 أشهر وقدمت لهم 30% خصما.

وأكد سالم عمر سالم مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أنه تم وضع حزمة مساعدات لدعم المتعاملين الحاليين، تشمل إعفاءات من رسوم الإيجار لمدة 3 أشهر للمتعاملين الذين يشغلون المكاتب المفروشة وغير المفروشة، إضافة إلى إعفاءات بنسبة 15% من رسوم الإيجار للمتعاملين الذين يشغلون المساحات المفتوحة، وإعفاءات بنسبة 30% من رسوم الإيجار لجميع المتعاملين الذين يشغلون المكاتب المرنة والمكاتب الثابتة.

كما أكد عدم صرف أي شيكات للأقساط المؤجلة للمتعاملين في الفترة الممتدة من أبريل ولغاية يونيو، مع إعفاءات كاملة لأي غرامات مفروضة على الشركات إلى نهاية العام الجاري.

التزام

وأضاف أن تلك الحزم التحفيزية الخاصة تستهدف المتعاملين الحاليين والمحتملين، تجسيداً لالتزام المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر بدعم نمو قطاع الصناعات الإبداعية في الشرق الأوسط وتعزيزها، مهما كانت الظروف، كما تعكس هذه الخطوة رؤية الشارقة الرامية إلى دفع عجلة نمو قطاع المعرفة ومواجهة جميع التحديات بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها بيئة حاضنة للأعمال وداعمة للمستثمرين، خصوصاً في مثل تلك الظروف من تفشى فيروس كورونا.

وأضاف سالم أنه في إطار جهودنا الرامية إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، فمن الضروري العمل على تقديم خيارات وخدمات قليلة التكلفة لأصحاب الشركات والمستثمرين لمساعدتهم على تجاوز تبعات هذه الأزمة والتخطيط لأعمالهم في المستقبل.

اطلاع

وللاطلاع على شروط الدفع والحزم والخدمات المتكاملة التي تقدمها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، ولأي استفسارات أخرى، تتيح المدينة فرصة التواصل مع الإدارة على الأرقام التالية: 800 77239 أو عبر البريد الإلكتروني: info@spcfz.com.