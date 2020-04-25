«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعلن ساعات العمل في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أصدرت الموارد البشرية لحكومة دبي، تعميماً بشأن ساعات دوام الموظفين في الجهات التي تتبع حكومة دبي خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للدوائر والجهات الحكومية في دبي خلال شهر رمضان المبارك يبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تعميمها الدوائر والجهات الحكومية في دبي إلى الالتزام بالأحكام الواردة في كافة القرارات والتعاميم الصادرة، ذات الصلة بالعمل عن بعد في الظروف الطارئة.

ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى أخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وأن يبعد عنها كل شر وسوء.