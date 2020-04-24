الدفاع المدني ينفّذ إخلاء مركز المسح الوطني في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفَّذت الإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية، عملية إخلاء تجريبية للخيمة الخاصة بفحوصات فيروس كورونا.

ويأتي تنفيذ العملية التجريبية للإخلاء بهدف رفع جاهزية الدفاع المدني ومركز المسح الوطني، من خلال وضع سيناريو تحسباً للحالات الطارئة.

وأفاد العميد عبد العزيز علي الشامسي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني - عجمان، أن العملية استباقية، تستهدف رفع الكفاءة، وتأكيد جاهزية خطط وأنظمة الوقاية والسلامة، وتأهيل موظفي مركز المسح الوطني وفرق التطوع فيه.

وقال الشامسي إن عملية الإخلاء اشتملت على تأمين الموقع وإخلائه من شاغليه، ونقلهم إلى النقاط الآمنة المقررة بحسب الخطة والتعامل لحالات الطوارئ بشكل سليم، والسيطرة على الموقع، وإعلان الانتهاء من العملية، وتسليم الموقع إلى الجهات المختصة.

وتقدم د. عبد الله المطروشي، مدير مركز المسح الوطني في عجمان، بالشكر الجزيل للإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، مشيراً الى أن هذا التمرين يأتي في سياق التكامل المهني، والدور الذي يقوم به الدفاع المدني اليوم البالغ الأهمية في حفظ الأرواح والممتلكات، ونشر ثقافة الوقاية والسلامة في المجتمع.

وأشاد بالأداء المنظم والدقيق في مراحل تنفيذ خطة الإخلاء، لافتاً إلى أن الاستفادة من قِبل فريق خيمة الفحص كانت ممتازة.