الطقس معتدل ليلاً وحار نهاراً خلال رمضان المبارك

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

يأتي شهر رمضان هذا العام في الربع الأخير من شهر أبريل ويمتد إلى الربع الثالث من شهر مايو وتعتبر هذا الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف.

وتصل عدد ساعات الصيام من أذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر إلى 14 ساعة و16 دقيقة في بداية الفترة وتزيد تدريجيا مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 14 ساعة و57 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في أغلب أيام شهر رمضان حارًا إلى حار نسبياً نهاراً على المناطق الداخلية، بينما يكون حارًا نسبيًا على المناطق السَّاحلية، ومعتدل الحرارة على المرتفعات الجبلية، معتدل الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل.

وتشير السجلات المناخية لهذه الفترة إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى تتراوح ما بين 35 و40 درجة مئوية وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 49 درجة مئوية في المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما تتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 23 و26 درجة مئوية، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 9 درجة مئوية وتسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

وفي هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجيًا خاصة ًفي النصف الثاني منها، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبها امتداد منخفضات جوية علوية تزداد كميات السُّحب على بعض المناطق مع فرصة سقوط الأمطار.

كانت أعلى كمية أمطار سُجلت في هذه الفترة خلال السنوات الماضية 124.2 ملم في القوع سنة 2013.

وبحسب المركز الوطني تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذه الفترة خاصة في الربع الأخير منها، وإن ظلت احتمالية تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة على مناطق محدودة ولفترةٍ محدودةٍ خلال ساعات الصَّباح، ويتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 64 % إلى 78 % خلال فترة الليل والصباح الباكر. بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 14% إلى 27 % خلال النهار.

وتكون الرياح السائدة في فترة الليل والصباح جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والْمساء تكون رياح شمالية غربية فيما يسمى (نسيم البر والبحر)، كما تنشط الرياح أحيانًا مع تعمق الأنظمة الضغطية ومع تكون السُّحب الرُّكامية مِما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وسجلت أقصى سرعة رياح خلال هذه الفترة في السنوات الماضية 117كم/الساعة على جبل مبرح سنة 2010 ويبلغ متوسط سرعة الرياح 13 كم/الساعة.