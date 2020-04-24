محمد بن زايد يتبادل التهاني بالشهر المبارك مع زعماء دول شقيقة وشيخ الأزهر

المصدر: وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك - خلال اتصالات هاتفية - التهاني مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وعبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الشقيقة ومحمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة وسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصالات الهاتفية - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بهذه المناسبة المباركة وتمنياته لهم دوام الصحة والعافية والسعادة.. داعيا الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة الكريمة وعلى شعوبهم و بلدانهم بالخير و اليمن و البركات.

فيما أعرب القادة عن أسمى وأطيب التهاني إلى سموه بحلول شهر رمضان المبارك.. سائلين المولى تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والأمن و الأمان ويحفظ شعبها من كل مكروه ويسبغ على صاحب السمو رئيس الدولة موفور الصحة و العافية والسعادة ويعيد هذه المناسبة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير و اليمن والبركات ويقيهم كل مكروه.