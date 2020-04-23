إسلامية دبي تحذر من ممارسات مجتمعية في رمضان

المصدر: دبي - البيان

حذرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أفراد المجتمع من الاستمرار بممارسة العادات المجتمعية، التي تكثر في شهر رمضان المبارك، مثل تبادل الوجبات بين الجيران، أو توزيع وجبات الإفطار من المنازل إلى العمال مباشرة، لما قد تسببه هذه الممارسات من إضرار للصحة العامة وتعطيل للجهود الوطنية المبذولة في ظل الظروف الراهنة.

وقال الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة: "إن العادات الاجتماعية التي كبرنا معها، تشكل جزءا مهما من يوميات الشهر الفضيل، لكن هذا العام اضطررنا إلى استقبال هذا الشهر بطرق ووسائل مختلفة، دعما للقطاعات الحيوية كافة، التي تعمل على مدار الساعة لاحتواء الأزمة بمهنية عالية، لتحقيق الصحة والسلامة العامة لأفراد المجتمع."

وأضاف أن العطاء مبدأ متأصل في أبناء المجتمع، ألا أن التوزيع العشوائي يسبب ازدحاما خلافا للتوجيهات والقوانين الصادرة، ويخل بالجهود الوطنية والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة."

وشدد الدكتور الشيباني على اهمية التعامل مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة في دبي بصفتها المعنية والمختصة بتوزيع الوجبات للفئات الأكثر تضررا جراء الوضع الحالي، بإشراف مباشر من الدائرة التي تعمل وفق معايير وممارسات معتمدة للحفاظ على إجراءات السلامة.