محمد بن راشد: كل التحيّة للنماذج الجديدة من أبطال الوطن

المصدر: دبي - البيان

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التحية للنماذج الجديدة من أبطال الوطن في خط الدفاع الأول في القطاع الصحي.

مشيداً في تدوينة، عبر حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالممرضة المواطنة أسماء مزيود الشحي.وقال سموه: «أسماء مزيود الشحي.. ممرضة إماراتية في خط الدفاع الأول.. تعمل 12 ساعة في اليوم.. ولديها طفل رضيع.. كل التحية للنماذج الجديدة من أبطال الوطن..».

ونشر سموه فيديو للشحي، قالت فيه: «أنا ممرضة أعمل منذ 7 سنوات، وتم تفريغي عام 2019 لاستكمال دراستي بكالوريوس تمريض في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية».

وأضافت الشحي: «نظراً للوضع الذي تمر فيه دولتي أصررت على أن أكون يداً بيد مع زملائي الممرضات والممرضين في خط الدفاع الأول، للتخلص من فيروس كورونا المستجد، نحن نعمل 12 ساعة متواصلة، أرجع البيت لأطفالي بعد 12 دواماً، وعندي طفل رضيع، غلاؤه من غلاء بلادي، فمن أولوياتي وطني، مجتمعي، ثم أسرتي».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه الله»، أشاد بجهود الطواقم الصحية في الدولة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أول من أمس، والذي استضاف سموه خلاله، مجموعة من أبطال خط الدفاع الأول عن بعد، ممن يعملون في مراكز تقديم الخدمات للجمهور والمصابين بالفيروس، للاطمئنان على صحتهم.

سموه: أسماء الشحّي ممرضة إماراتية تعمل 12 ساعة في اليوم ولديها طفل رضيع



› الشحّي: أصررت على أن أكون يداً بيد مع زملائي في خط الدفاع الأول

› غلاوة طفلي من غلاوة بلادي.. أولوياتي وطني.. مجتمعي.. ثم أسرتي



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