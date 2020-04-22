الممرضة أسماء الشحي لـ «البيان»: كلمات محمد بن راشد وسام فخر

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

"وطني.. مجتمعي.. ثم أسرتي" شعار رفعته الممرضة الإماراتية أسماء سليمان مزيود الشحي، منذ اختيارها العمل في مهنة التمريض منذ عام 2013 بمستشفى إبراهيم بن حمد في رأس الخيمة، والتي أكدت معرفتها، منذ البداية، مدى الصعوبات التي يمكن أن تواجهها، لكنها تؤمن بالرسالة الإنسانية التي تقوم بها الممرضات في خدمة الوطن والمجتمع، ودور المهنة في تقديم يد العون والمساعدة للمرضى من المواطنين والمقيمين.

وقالت أسماء الشحي لـ «البيان» عقب تلقيها ثناء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عليها وعلى خط دفاعنا الأول: «عوّدتنا قيادتنا الرشيدة دائماً على تقدير جهود أبناء الشعب من مواطنين ومقيمين، وهذا أمر غير مستغرب وليس بالجديد عليهم، لكن هذا الثناء الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال مشاركتي اجتماع مجلس الوزراء، بتمثيل كادر التمريض، يعد وسام فخر سأحمله ما حييت، وسأبقى دوماً أتباهى به أمام الأجيال القادمة».

أسماء الشحي رأت أن اتخاذها قرار قطع الإجازة الدراسية للعودة والانضمام إلى صفوف الجيش الأبيض الذي يواصل الليل بالنهار في محاربة فيروس "كورونا"، يمثل أولوية تربت عليها في مدرسة القيادة الرشيدة، والتي وفرت كل سبل النجاح لأبناء الإمارات، معربة عن فخرها بأنها من عيال زايد، وواحدة من خط الدفاع الأول، واستعدادها الدائم للتضحية في كل المواقف والظروف، لضمان سلامة المرضى بغض النظر عن جنسيتهم، مشيدة بالدعم اللامحدود الذي توفره قيادة الدولة للمرأة الإماراتية في كافة الميادين.

تحديات

وأكدت الشحي، التي التحقت بدراسة بكالوريوس التمريض 2019، أنها أصرت على قطع الإجازة الدراسية، وترك طفلها الرضيع مع زوجها، للانضمام مرة أخرى إلى الكادر التمريضي، حيث تقضي 12 ساعة يومياً في التعامل مع كافة التحديات التي تواجه المصابين خلال تلك الفترة الراهنة التي تتطلب تضافر جهود أبناء الدولة والوقوف صفاً واحداً لتخطيها، مستمدين قوتنا وطاقتنا الإيجابية من قيادتنا الرشيدة في مواصلة العمل لتخرج الإمارات قوية كما هي دائماً.

تدابير

كما أكدت اتخاذها كافة التدابير لحماية أسرتها عقب انتهاء ساعات العمل، بتخصيص غرفة في المنزل لاستبدال الملابس وإجراءات التعقيم قبل مقابلة طفلها الرضيع وزوجها الذي وفر لها الدعم خلال تلك الفترة لمواصلة العطاء حتى الانتصار على هذا الوباء بأسرع وقت.

ودعت الشحي الأسر إلى تشجيع أبنائهم على الالتحاق بمهنة التمريض، لما للتخصص من دور إنساني يليق بمكانة وطننا الغالي الذي لا يدخر جهداً في سبيل تأمين سلامة المواطنين والمقيمين، واعتبرت أن هناك تحسناً في المفهوم السائد عن مهنة التمريض التي باتت تحظى بقدر أكبر من الاحترام والتقدير، بفضل جهود قيادتنا الرشيدة، وتغير نظرة المجتمع إلى التخصص، مناشدة أفراد المجتمع بالبقاء في منازلهم وأن يكونوا على قدر المسؤولية.

وأضافت: أصعب المواقف على الكوادر الطبية والتمريض مواجهة الضغوط النفسية لارتباط المهنة بصحة الإنسان والحياة أو الموت، وذلك ما مررت به بعد وصول مريض وهو يعاني من سكتة قلبية، حيث دخل الكادر الطبي والتمريضي في سباق مع الزمن لمحاولة إنقاذه، إلا أن وصوله المتأخر لقسم الطوارئ حال دون ذلك.