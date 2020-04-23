150 مليوناً رصدتها «تعاونية الاتحاد» لتخفيض أسعار 25 ألف سلعة برمضان

خصصت «تعاونية الاتحاد» 17 مليون درهم مبلغاً أولياً لدعم الإجراءات والمبادرات الوقائية والجهات الحكومية لمواجهة جائحة «كورونا»، إذ أنفقت نحو 8 ملايين و522 ألف درهم لغاية 22 أبريل الجاري، إلى جانب توفيرها الدعم اللوجستي والمساهمة في تنفيذ حملات توعوية لتثقيف أفراد المجتمع، مشيرة إلى أنها دعمت هيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع وغيرها من الجهات.

وذلك في إطار جهودها والتزامها بدعم المجتمع ودعمه بما يسهم في تخطي هذه الجائحة، جاء ذلك رداً على سؤال «البيان» خلال مؤتمر صحافي عقدته التعاونية عن بعد للإعلان عن استعداداتها لشهر رمضان الكريم. وأعلن خالد الفلاسي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، عن رصد التعاونية نحو 150 مليون درهم لتخفيض أسعار أكثر من 25 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك، متوقعة مبيعات بقيمة 700 مليون درهم.

وأهاب بالمتسوقين للاستمرار في النمط الشرائي الشهري بدلاً من الأسبوعي في ظل الجائحة لما له من فوائد وفورات مالية كبيرة للمستهلكين والحفاظ على الصحة والسلامة العامة لجميع أفراد المجتمع ودعم جهود الدولة في الحد من انتشار الفيروس. وحول المخزون الاستراتيجي للسلع، أوضح الفلاسي، أن المخزون الاستراتيجي للسلع يكفي من 4 إلى 6 أشهر في حالة الاستهلاك الطبيعي واستقرار الأسواق، أما في حالة إغلاق الأسواق فإن المخزون يكفي من 2 إلى 3 أشهر.

تعاقدات

وأكد أن تعاونية الاتحاد وقعت اتفاقيات مع الموردين تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون درهم لتوفير كميات كافية من السلع الاستهلاكية الأساسية الغذائية وغير الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لتلبي احتياجات الشهر المبارك والعيد السعيد للمجتمع، داعياً المتسوقين إلى عدم التخوف من نفاد الكميات.

حيث تعمل فروع التعاونية كافة من 7 صباحاً لغاية 2 منتصف الليل، لإتاحة المجال للمتسوقين لشراء احتياجاتهم في أي وقت يرونه مناسباً وكخطة لتخفيف الازدحام وتجنب الطوابير، موضحاً أن التعاونية كانت تطمح لفتح فروعها 24 ساعة لكن إجراءات التعقيم اليومية لضمان أعلى معايير النظافة العامة تحتاج لمعدل من 4 إلى 5 ساعات يومياً لإتمام عملية تعقيم الفرع الواحد.

وناشد الفلاسي أفراد المجتمع بتخصيص الساعة الأولى من دوام الفروع من 7 صباحاً لغاية 8 صباحاً لكبار السن من المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم لتمكينهم من التسوق بشكل مريح مع توفير أجواء تسوق آمنة لهم.

وأضاف: موظفو التعاونية يعملون على مدار الـ 24 ساعة للتواصل مع الموردين في أكثر من 50 دولة لرفد مخزونها الاستراتيجي السلعي وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع بشكل كافٍ.

وأضاف: تم رفع عدد العاملين في المتجر الإلكتروني إلى أكثر من 500 شخص، حيث يضمن هذا العدد موظفي قسم التجارة الإلكترونية وموظفي شركاء تعاونية الاتحاد في خدمات التجارة الإلكترونية والتوصيل والدعم اللوجستي وهم نون، إلغروسر، دكاني، سوان، إنستاشوب، مسار، ATC، تاكسي دبي، إنفنتي، نيوهايتس، وأدكو.

حيث ساهم هذا التعاقد في توصيل المنتجات في أرقام قياسية حيث تتوفر حالياً نحو 155 مركبة توصيل ونسعى لزيادة عدد المركبات إلى 300 مركبة. وأكد زيادة النمو على التسوق الإلكتروني من متجر تعاونية الاتحاد.

حيث وصل عدد المتسوقين الجدد من موقع التعاونية إلى 61,664 زبوناً مقابل 38,816 في الفترة السابقة وذلك في الفترة من أول شهر مارس وحتى 21 أبريل من هذا العام، كما زاد عدد الطلبات المستلمة بشكل يومي من 125 طلباً يومياً ليتجاوز الـ 900 طلب يومياً بنسبة نمو بلغت 720%.