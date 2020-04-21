"طرق دبي" تخصص 15 حافلة و40 مركبة أجرة لنقل المخالطين والمتعافين من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والموصلات عن تخصيص 15 حافلة و40 مركبة أجرة، لنقل المخالطين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي، حيث تم تحديد تلك الحافلات والمركبات للاستخدام الحصري لهذه الغاية دون عمليات التشغيل اليومية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، ضمن خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الهيئة أنها خصصت 15 حافلة و40 مركبة أجرة لتشغيلها حصرياً لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة، وتحت إشراف فريق عمل ميداني مختص بإدارة حركة الحافلات، مع توفير جميع المستلزمات الخاصة للوقاية من الفيروسات.

كما خصصت الهيئة خطاً ساخناً مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي لنقل الحالات المُخالطة من مناطق معينة إلى مواقع الحجر الصحي، وكذلك توصيل أصحاب الحالات التي تماثلت للشفاء إلى منازلهم، فضلاً عن تسهيل نقل المسافرين من وإلى مطار دبي مع توفير جميع اشتراطات الوقاية والسلامة.

وأكدت الهيئة انها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة السائقين والركاب المخالطين، حيث يتم تعقيم الحافلات والمركبات بعد كل عملية نقل للحالات، وكذلك توفير فريق التعقيم في مناطق التحميل، وتطبيق التباعد الجسدي في الحافلة، وتكثيف عملية التعقيم بعد انتهاء الرحلات.