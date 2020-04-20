الإمارات تصنّع الـ «كلوروكين» لعلاج «كورونا» قريباً

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، أن الحكومة الهندية، ستقوم خلال الأسبوعين المقبلين، بتصدير شحنات جديدة من دواء «الهيدرو كلوروكين» و«الهيدروكسي كلوروكين» إلى الدولة، عبر الخطوط الجوية الوطنية.

وقال لـ «البيان»: سيتم تصدير 10 أطنان من المادة الخام الفعالة في عقار هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات، تمهيداً لتصنيعه داخل الدولة. وأشار السفير البنا، إلى أن جمهورية الهند، تعد ثاني أكبر منتج في العالم لدواء «الهيدروكسي كلوروكين»، وقامت مؤخراً بفرض حظر على تصديره خارج الهند، باستثناء عدد قليل من الدول، منها دولة الإمارات. (أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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