الإمارات تصنّع الـ«كلوروكين» لعلاج «كورونا» قريباً

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، أن الحكومة الهندية ستقوم خلال الأسبوعين المقبلين بتصدير شحنات جديدة من دواء «الهيدرو كلوروكين» و«الهيدروكسي كلوروكين» إلى الدولة عبر الخطوط الجوية الوطنية.

وقال لـ«البيان»: سيتم تصدير 10 أطنان من المادة الخام الفعالة في عقار هيدروكسي كلوروكين إلى الإمارات، تمهيداً لتصنيعه داخل الدولة.

وأشار السفير البنا إلى أن جمهورية الهند تعد ثاني أكبر منتج في العالم لدواء «الهيدروكسي كلوروكين»، وقامت مؤخراً بفرض حظر على تصديره خارج الهند باستثناء عدد قليل من الدول، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند لا تتميز فقط بأنها علاقات اقتصادية وتجارية متميزة وأسهمت فعلياً في استقرار وتنويع وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، بل تتجاوز ذلك إلى وجود الترابط بين الشعبين الصديقين، فالإمارات تستضيف على أراضيها الجالية الهندية المغتربة الأكبر في العالم، الذين يسهمون في دعم وتطوير المسيرة الحضارية للإمارات.

فعالية كبيرة

الجدير بالذكر أن هذا الدواء الذي كان يستخدم لعلاج مرض الملاريا أثبت فعالية كبيرة في علاج فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من دول العالم، حيث أكدت الدراسات العلمية الحديثة قدرته على مهاجمة الفيروس المستجد ومنعه من السيطرة على الجهات التنفسي والرئتين وتعافي المريض بسرعة.

ويشار إلى أن الاختبارات المبكرة التي أجرتها فرنسا مؤخراً على فعالية الدواء لعلاج (كوفيد ـ 19) أظهرت نتائج واعدة، حيث أشارت نتائج تلك الاختبارات إلى أن 50% من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس كانت سلبية، بعد ثلاثة أيام فقط من العلاج بهيدروكسي كلوروكين.

وأوضح السفير أن الجمهورية الهندية أرسلت إلى الإمارات منذ 4 أسابيع شحنة من الدواء نفسه أي قبل صدور قرار حظر تصدير الدواء، وبعد صدور القرار كان هناك طلبات لدولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من الشحنات، وقمت بصفة شخصية بمتابعة هذه الطلبات ومناقشتها مع الجانب الهندي في وزارتي الخارجية والصحة في الهند، وكذلك مع منظمة تصدير الغذاء والدواء الهندية، وبالفعل تمت الموافقة على تصدير 5.5 ملايين حبة دواء هيدروكسي كلوروكين لدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً، لافتاً إلى أنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم تصدير شحنات أخرى إلى الدولة.

وكانت سفارة الإمارات في الهند أعلنت الأسبوع الماضي عن إرسال 5.5 ملايين حبة من دواء هيدروكسي كلوروكين لاستخدامه كونه علاجاً للمصابين بفيروس «كورونا» إلى الإمارات.