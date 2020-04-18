الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً على بعض المناطق الغربية ليلاً خاصة على الجزر والبحر وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

و قال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 20 - 30، تصل إلى 38 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و يحدث المد الأول عند الساعة 10:50 والمد الثاني عند الساعة 00:27 والجزر الأول عند الساعة 32:17 والجزر الثاني عند الساعة 52:05 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:13 والمد الثاني عند الساعة 08:29 والجزر الأول عند الساعة 13:54 والثاني عند الساعة 42:02.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 36 24 70 20

دبي 36 24 75 25

الشارقة 35 23 75 25

عجمان 35 24 80 30

أم القيوين 35 24 85 30

رأس الخيمة 34 22 85 35

الفجيرة 28 22 90 40

العين 37 25 65 10

ليوا 37 25 60 15

الرويس 34 24 70 20

السلع 34 24 70 20

دلما 32 23 80 30

طنب الكبرى 31 23 85 35

طنب الصغرى 31 23 85 35

أبو موسى 31 23 85 35.