طبيبة إماراتية تتصدى لـ«كورونا» في السعودية

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

ضمن فريق طبي سعودي متخصص في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، تعمل الطبيبة الشابة الإماراتية حنان البسطي عضواً بالفريق في خط الدفاع الأول للتصدي للجائحة بالمملكة.

وتسعى البسطي والفريق الطبي إلى السيطرة على الفيروس، وذلك برصد أهم المستجدات، ومتابعة الأحداث والمقالات العلمية والصحية المتخصصة، وعمل بروتوكول لآلية التصدي للجائحة على مستوى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

وقالت البسطي لـ «البيان»: بدأت مع الفريق الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي تسجيل فيديوهات توعية للمجتمع بشكل أسبوعي، ومنها مناقشة المسائل المتعلقة بالمرأة الحامل، والتوعية بـ«كورونا» المستجد، وبيان نسب الإصابة، وطرق الوقاية، ونسبة انتقال المرض للجنين أو المولود، وتوعية المجتمع من خلال تقديم النصائح للتسوق الآمن، ومناقشة نسبة وجود فيروس «كورونا» المستجد على الأسطح، وشرح الطريقة الأمثل للقضاء عليه، واقتراح النشاطات التي نستطيع القيام بها خلال فترة التباعد الاجتماعي.

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