«صحة» تنجز أكثر من 28 ألف استشارة طبية عن بُعد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إنجاز أكثر من 28 ألف استشارة طبية عن بُعد خلال الشهر الأول من إطلاق الخدمة.

وقد أطلقت «صحة» خدمة التطبيب عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية في شهر مارس الماضي، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة ـ أبوظبي، بهدف التقليل من عدد زيارات المرضى إلى العيادات الخارجية، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مع استمرارية تقديم الخدمات الطبية بما يتسق مع الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دولة الإمارات لمكافحة تفشي وباء «كورونا» المستجد كوفيد-19.

وتواصل «صحة» استقبال مرضى الحالات الحرجة والطارئة في مرافق الرعاية الصحية التابعة لها في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، وتتطلع لمواصلة تقديم خدمة التطبيب عن بُعد، وذلك في ضوء النجاح الكبير الذي حققته والإقبال واسع النطاق من أفراد المجتمع لتلقي العلاج والرعاية الطبية عن بُعد.

وتدعو «صحة» المرضى الخارجيين الراغبين في تلقي الاستشارة الطبية من المرافق التابعة لها إلى الحصول على الاستشارة من قبل الطاقم الطبي عبر الهاتف بما يضمن استمرار تلقيهم للعلاج بكل يُسر وسهولة.

كما يمكن للمرضى الجدد والحاليين الاستفادة من هذه الخدمة عن طريق حجز موعد عبر مركز الاتصال في "صحة" من خلال الرقم 80050. وتحرص شركة صحة على التواصل الوثيق مع المرضى لفترات طويلة، بما في ذلك النساء الحوامل أو مرضى غسيل الكُلى أو الأورام، لمواصلة تلقيهم العلاج والرعاية بشكل آمن.

وانطلاقاً من مكانة «صحة» كركيزة محورية في منظومة الرعاية الصحية بأبوظبي وسجلها الحافل في تحفيز هذا القطاع بالإمارة، تحظى الشركة بدعم من حكومة أبوظبي في توفير خدمات رعاية عالمية المستوى من خلال شبكة المرافق والخدمات المتميزة التابعة لها.

وفي إطار هذه المبادرة، بعد الحصول على موافقة المريض بتلقي خدمة الاستشارة عن بُعد والموعد المناسب له، يتلقى مكالمة من مكتب الفريق الطبي لتأكيد بياناته، ليتم بعدها تحويل المكالمة إلى الفريق الطبي في إطار من الخصوصية التامة. وبمجرد انتهاء المكالمة، يحصل المريض على تقرير مفصّل بالاستشارة عبر تطبيق "صحة" للهواتف الذكية، كإجراء معتاد.

وفي حال تقديم الفريق الطبي لوصفة طبية للمريض، فسيتم توصيل الدواء من خلال خدمة توصيل الأدوية للمنازل التي أطلقتها "صحة" أخيراً.

من جهته، قال راشد سيف القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»: "نركّز على استكشاف طرق جديدة ومبتكرة للاستشارات الطبية، بما يمكّننا من مواصلة تلبية احتياجات أفراد المجتمع من الرعاية الصحية، لاسيما مع تطور الأوضاع نتيجة تفشي فيروس كوفيد – 19.

وفي ظل التطور الهائل في الوسائل التكنولوجية وابتكارات الأدوية، فإن توفير حلول تقنية فعالة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى عن بُعد خلال هذه الفترات تنطوي على ميزات لا حصر لها.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يشكّل البقاء داخل المنزل واتباع احتياطات التباعد الاجتماعي أولوية قصوى للدولة حالياً في إطار إجراءاتها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا واحتواء تأثيراته.

كما تسهم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد لمرضى العيادات الخارجية في تشجيع مرضانا على الاهتمام بصحتهم والتواصل بشكل منتظم مع أطبائهم وهم في منازلهم بشكل آمن".

الجدير بالذكر أن "صحة" أطلقت عدة مبادرات استراتيجية في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، حيث خصصت كلاً من مستشفى الرحبة ومستشفى العين كمرفقين للحجر الصحي للمرضى المصابين بالفيروس.

وافتتحت شركة "صحة" في الأسبوع الماضي 14 مركزاً للفحص من المركبة التي استفاد منها حتى الآن أكثر من 32 ألف مريض، وخدمة الخط الساخن عبر برنامج التراسل الفوري "واتساب" للتواصل مع أفراد المجتمع والردّ على أية استفسارات أو أسئلة حول هذا الوباء.

كما أطلقت الشركة خدمة سهلة وآمنة لتوصيل الأدوية إلى المنازل حيث تم إصدار وتوصيل أكثر من 3500 وصفة طبية من خلالها إلى المرضى في منازلهم، بالإضافة إلى توصيل الأدوية إلى سياراتهم في مدينة الشيخ خليفة الطبية.