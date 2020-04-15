«مول الإمارات» يطلق منصة تسوق إلكترونية جديدة

المصدر: دبي – البيان

أطلق «مول الإمارات» منصة إلكترونية جديدة، تتيح للعملاء الذين ينتظرون تشكيلات ربيع وصيف 2020، مواصلة التسوق، واختيار أحدث تصاميم ربيع وصيف 2020 من علامات الأزياء والجمال الفاخرة المتوفرة في مركز التسوق.

وستوفر خدمة «آخر الصيحات تصلكم حتى باب البيت» لسكان دبي تجربة تسوق مريحة عبر الإنترنت، حيث بات بإمكان الزبائن للمرة الأولى على الإطلاق الاطلاع على أحدث مجموعات ربيع وصيف 2020 من منازلهم بسهولة، وحجز اختياراتهم المفضلة، ليتم توصيلها إليهم.

وستنقل علامات تجارية عدة في «مول الإمارات» مجموعاتها المتنوعة والمميزة، وتعرضها عبر الإنترنت أمام المتسوقين، للتعرف عليها من خلال تجربة تسوق افتراضية سلسة، واختيار ما يناسبهم من الكتالوج الرقمي الخاص بهذه العلامات عبر الإنترنت، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمركز التسوق.