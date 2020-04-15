محاكم رأس الخيمة تحقق مبدأ علانية جلساتها عن بعد للجمهور

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

حققت دائرة محاكم رأس الخيمة إنجازا جديدا يضاف إلى سجل إنجازاتها، بتوفير مبدأ علانية الجلسات القضائية الالكترونية لمحاكماتها عن بعد، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بحيث أصبحت قاعة الجلسات القضائية مفتوحة أمام من يشاء من الجمهور حضور المحاكمة عبر برنامج (webex meer) واختيار رقم القاعة الذكية المحدد لكل دائرة.



وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن فرق العمل بالدائرة تبذل جهودا حثيثة لتوظيف أحدث التقنيات الإلكترونية والرقمية لخدماتها، للتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، وضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال الفترة الحالية.



مبينا أن إطلاق خدمة علانية الجلسات القضائية لكافة المحاكمات على اختلاف درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، فيما عدا قضايا الأسرة والطفل لاعتبارات استثنائية ولخصوصية أطرافها، أو حالات يقدرها القاضي، التي تتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور الجلسات عن بعد من أي مكان من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي حسب كل دائرة قضائية، والتي تم الإعلان عن أرقام القاعات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف: يعد الحفاظ على مبادئ المحاكمات من أهم التحديات التي تواجه نظام التقاضي عن بعد عبر وسائل تقنية المعلومات، ومن أهم هذه المبادئ مبدأ العلانية، والذي يتمثل في تمكين جمهور الناس دون تمييز من الاطلاع على إجراءات المحاكمة، والعلم بها، وأبرز مظهر لهذا التمكين هو السماح لكل شخص بالدخول إلى قاعة المحاكمة، وقد راعت دائرة محاكم رأس الخيمة هذا المبدأ، من خلال تفعيل جلسات الاتصال المرئي والإعلان عن القاعات الإلكترونية التي تمكن أفراد الجمهور من أي مكان بالدخول إلى قاعة المحاكمة الافتراضية، والاطلاع على ما يجري فيها كما لو كانوا حضوراً في قاعة المحاكمة العادية، بما في ذلك الاستماع للمرافعات والنطق بالأحكام.