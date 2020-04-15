مديرة «المسح الوطني» لـ «البيان »: نستهدف صفر حالة «كورونا» في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت المهندسة منى الحضرمي، مديرة مشروع المسح الوطني في الدولة، ومديرة إدارة المنشآت والصيانة للخدمات العلاجية الخارجية بشركة صحة، أن العمل في جميع المراكز للمسح الوطني في جميع إمارات الدولة، وعددها 14 مركزاً، لتقديم الرعاية الصحية والتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، يسير بكفاءة عالية وبروح الفريق الواحد وفق ما خطط له.

مشيرة إلى استمرارية المشروع حتى الانتهاء من مكافحة الوباء، والإعلان عن صفر حالة في الدولة. جاء ذلك بمناسبة زيارتها يومياً لأربعة مراكز للمسح الوطني، بهدف الوقوف على سير العمل وتقديم الدعم اللوجستي وتذليل كافة العقبات.

ولفتت في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على توفير كافة أوجه الدعم، وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من أجل صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وحمايتهم من فيروس «كورونا».

وأشارت الحضرمي إلى أن أهمية تنفيذ مشروع المسح الوطني تتمثل في إجراء الفحوصات لكافة أفراد المجتمع دون تلامس، وأن يكون الشخص الذي يرغب بإجراء الفحص داخل مركبته، ويقوم بإدخال المعلومات عن طريق بطاقة الهوية، ومن ثم تتم عملية أخذ المسحة للفحص والتأكد من الإصابة أو عدمها.

كما أن مراكز المسح الوطني في الدولة تمثل نسبة حماية 100 % للخط الأول من الأطباء والأطقم الطبية وحماية المراجعين، وذلك لعدم وجود احتكاك مباشر معهم، كما أنها تقع في أماكن سهلة الوصول، وأن العملية لا تستغرق أكثر من 3 دقائق.

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