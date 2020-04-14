كوادر طبية لـ«البيان»: رسائل «أم الإمارات» طاقة إيجابية

المصدر: دبي - نورا الأمير

أعرب أطباء عن فخرهم وسعادتهم برسائل الشكر والثناء التي تلقَّوها من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، مشيرين إلى أن كلمات سموها كان لها وقع كبير في نفوسهم، وبثت فيهم طاقة إيجابية لبذل المزيد في خدمة الوطن، وهي مبعث فخر ووسام على الصدور.

وكان الكادر الطبي في الإمارات تلقى رسائل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تثني فيها على جهودهم في حماية المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكدةً أن قلوب شعب الإمارات والمقيمين على أرضها مع الكادر الطبي في الإمارات لتلبية نداء الوطن الذي يعد تاجاً نفخر به وقت الأزمات، داعيةً أن يحفظهم الله ويبقيهم ذخراً للوطن.

وترجمت رسائل الشكر التي اختصت بها «أم الإمارات» الكادر الطبي في الإمارات حرص سموها على الوقوف إلى جانب خط الدفاع الأول، وتثمين جهوده التي سطرت أكبر الأمثلة على التضحية.

جملة آسرة للقلوب

«إلى ابني الدكتور عادل سعيد عبد الرحيم سجواني، أرفع لك أسمى آيات الشكر على ما تبذله من جهود لحماية المرضى والمصابين بفيروس كورونا، قلوبنا معكم في تلبية نداء الوطن، الذي يعد تاجاً نفخر به في وقت الأزمات، الله يحفظكم ويخليكم ذخراً للوطن.. أمك فاطمة بنت مبارك».. كلمات قرأها الدكتور عادل سجواني، طبيب الأسرة في وزارة الصحة، وعضو الفريق الوطني للتوعية، في رسالة نصية وصلت إليه من «أم الإمارات»، وكان لها وقعها الإيجابي عليه.

وقال الدكتور سجواني: «فوجئت برسالة نصية على هاتفي من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، اختُتمت بتلك الجملة المعبرة والآسرة للقلوب (أمك فاطمة بنت مبارك)»، مضيفاً: «كم كنت سعيداً بهذا التقدير والشكر الذي يعتبر بمنزلة نيشان أعلِّقه على صدري، وأتوجَّه بجزيل الشكر والعرفان إلى سموها على هذا الحرص والاهتمام».

أمُّ الجميع

وتحدَّث عارف إبراهيم، الموظف الإداري في الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة في إمارة الشارقة: «وصلتني رسالة أم الإمارات، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشعرت بفرحة لا توصف، وطاقة إيجابية لا تنتهي»، معبِّراً عن امتنانه لسموها: «نحن أبناؤك وأرواحنا فداء لوطننا الغالي».

ويؤكد الدكتور راشد الهاشمي، اختصاصي أسنان الأطفال، رئيس قسم العمليات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن رسالة سموها تعكس مدى حرصها على أبنائها جميعاً من المواطنين والمقيمين، موضحاً أنها تبعث على الفخر، وتدفع إلى بذل المزيد من الجهود، بنفوس مليئة بالحب والعرفان لأم الجميع: «أم الإمارات».