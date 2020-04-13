طقس غائم وماطر غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط الأمطار، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الافقية.

حركة الرياح: شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 35 تصل إلى 50 كم/س أحياناً خاصة على البحر مع السحب الركامية.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطا، يضطرب أحياناً.. و يحدث المد الأول عند الساعة 18:55 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 12:03 والجزر الثاني عند الساعة 22:44 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:19 والمد الثاني عند الساعة 02:06 والجزر الاول عند الساعة 08:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:22.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 33 25 45 15 دبي 33 26 50 20 الشارقة 32 24 55 20 عجمان 32 24 50 15 أم القيوين 32 24 60 25 رأس الخيمة 31 23 65 20 الفجيرة 28 24 85 50 العين 32 25 40 15 ليوا 34 25 50 10 الرويس 33 24 60 20 السلع 33 24 65 20 دلما 29 25 75 30 طنب الكبرى 28 24 80 35 طنب الصغرى 28 24 80 35 أبو موسى 29 24 80 35 .