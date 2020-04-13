هيئة النقل في عجمان تنفذ حزمة من الإجراءات الوقائية

المصدر: عجمان : أسامة أحمد

نفذت هيئة النقل في عجمان حزمة من الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وذلك تماشيا مع التدابير الوقائية و الاستباقية التي تباشرها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والازمات والكوارث وتطبيقا للتوجيهات للوقاية من انتشار فيروس " كورونا " المستجد.



وأكدت الهيئة على حرص واهتمام الهيئة على إجراء فحوصات يوميه للسائقين للتأكد من سلامتهم الصحية وألزمتهم بلبس الكمامات والقفازات وتم عمل برنامج تثقيفي لكافة السائقين لأخذ احتياطات السلامة والحذر ، و أهمية الإبلاغ في حال اشتباههم بشخص مريض تجنبا لإنتقال العدوى .

الحماية والوقاية



وقال المهندس عمر بن عمير المهيري المدير عام لهيئة النقل في عجمان تم تنفيذ حملة موسعة لتعقيم المقر الرئيسي للهيئة ومركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات ، بهدف توفير أعلى درجات الحماية والوقاية للموظفين والعاملين بالهيئة ، حيث تستمر عمليات التعقيم والتطهير بشكل دوري و شملت مداخل ومخارج المبنى و المكاتب الإدارية والمكاتب الخاصة بالموظفين، والمخازن وقاعات الاجتماعات ، وتمت عملية التعقيم باستخدام مواد التطهير الموصي بها مع مراعاة كافة معايير السلامة والصحة العالمية.

وذكر أن الهيئة قامت بتعقيم كافة مركبات الأجرة وحافلات النقل العام باستخدام مواد معقمة إضافة إلى استخدام تكنولوجيا التعقيم بالأوزون مشيرا إلى أن عملية التعقيم تتم بمسح المركبة من الداخل والخارج بالتركيز على الأماكن التي يكثر فيها اللمس بالأيدي مثل مقابض الابواب ومقابض المقاعد وزودت الهيئة الحافلات التابعة لها بلافتات مكتوب عليها عبارة (لسلامتك اترك مسافة آمنة)، بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردية، لترك مسافة آمنه بين الركاب لتجنب انتقال العدوى.



تركيب اجهزة حديثة

واعتمدت الهيئة تركيب أحدث الأجهزة الحرارية منها كاميرات ذكية شملت مواصفات متطورة تمكنها من التقاط صورة الفرد ودرجة حرارته في مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات ، بالإضافة الى أن تطبيق العمل عن بعد وذلك اتباعا للتوجيهات والإرشادات الصحية للإلتزام بالتباعد الاجتماعي وإلتزام المنازل لتجنب تعريض الموظفين لأي مخاطر صحية محتملة حيث وفرت الآليات التقنية اللازمة التي تمكن الموظفين من العمل عن بعد بشكل فعال بدون التأثير على كفاءة سير العمل والإنتاجية.



وأكد المهيري على جاهزية الهيئة لمواجهة الازمات وقدرتها على التجاوب مع التحديات الراهنة وحرصها على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ودعم الجهود الحثيثة التي تقدمها دولة الإمارات والتي من شأنها أن تحمي وتقي المجتمع من كافة الأمراض.