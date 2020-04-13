محمد بن زايد: الإمارات توفر أقصى درجات الوقاية والصحة للجميع

المصدر: أبوظبي ــ «البيان» ووام

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على أن الإمارات تسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم «من المواطنين والمقيمين»، وذلك استكمالاً لجهود الدولة الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع، فيما يعد البرنامج مسانداً ومكملاً لجهود مراكز المسح «من المركبة» للكشف عن فيروس كورونا المستجد ومراكز الفحص المعتمدة على مستوى الدولة.

ووجه سموه بعمل جدول زمني وحصر الحالات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والبدء بعملية المسح لإنهاء البرنامج بغضون 30 يوماً من بدء التنفيذ، مؤكداً سموه بالقول على «تويتر»: «أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية، وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه».

ويستهدف برنامج الفحص المنزلي، الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم غير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الفحص، وخاصة من لا يستطيع الحركة بشكل طبيعي، أو من غير القادرين على التعبير، أو يعانون صعوبة التواصل مع الآخرين، وذلك في إطار تأكيد الاهتمام الخاص بهذه الفئة الغالية، وتسهيلاً عليهم إجراء الفحص، ولتعزيز برامج الوقاية العامة في الدولة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ:

ـــ محمد بن زايد: أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية