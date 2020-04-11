احتمال سقوط أمطار غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا نهارا وغائما جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب قد تكون ركامية شرقا، مع احتمال سقوط الأمطار بعد الظهر، تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصة على السواحل، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

الموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 04:06 .. والجزر الأول عند الساعة 10:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:41 .

ويكون الموج في بحر عمان خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:24 والمد الثاني عند الساعة 00:35 .. والجزر الاول عند الساعة 19:11 والجزر الثاني عند الساعة 07:28 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 28 40 10

دبي 38 27 50 15

الشارقة 38 25 50 15

عجمان 38 26 55 15

أم القيوين 38 24 60 20

رأس الخيمة 38 23 65 15

الفجيرة 32 25 80 35

العين 37 27 45 10

ليوا 38 26 40 10

الرويس 38 28 50 10

السلع 37 27 45 15

دلما 36 26 55 20

طنب الكبرى 35 25 65 30

طنب الصغرى 35 25 65 30

أبو موسى 35 25 65 30 .