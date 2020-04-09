«كهرباء الشارقة» توفر 30 ألف جالون مياه يومياً لتعقيم الشوارع

المصدر: الشارقة - البيان

تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها، بالتعاون مع كل الجهات، لتوفير أكثر من 30 ألف جالون مياه يومياً تُستخدم في تعقيم وتطهير مختلف الشوارع والمرافق، بهدف ضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع، ونشر التوعية بأهمية المحافظة على اتباع التعليمات والإرشادات الصحية التي تمنع انتقال الفيروس.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تحرص على التعاون مع كل الجهات للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، في إطار التزام الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية وخططها الاستراتيجية التي تهدف من خلالها إلى توفير أفضل الخدمات، وتعمل الهيئة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى، وتنفيذ جميع التوجيهات التي تصدر من كل الجهات المتخصصة وحكومة الشارقة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

جهود

وأوضح أن الهيئة توفر المياه من محطة الصجعة لكل الصهاريج المستخدمة التي تضاف إليها مواد معقمة بنسب محددة تقوم برشها الصهاريج في مختلف الشوارع، ضمن جهود إمارة الشارقة لتنفيذ التعقيم، ضمن برنامج التعقيم الوطني، بتعاون هيئة كهرباء ومياه الشارقة والبلدية، والقيادة العامة للشرطة، والإدارة العامة للدفاع المدني وشركة بيئة.

وأشاد بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه المتواصل لأجهزة إمارة الشارقة كافة للمشاركة في عمليات التعقيم، ومتابعته المستمرة وتوجيهاته القيّمة للحدّ من انتشار الوباء.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم أن فرق العمل بالهيئة تواصل جهودها لاستمرار سير العمل في قطاعات الكهرباء والماء والغاز الطبيعي بكفاءة على مدار الساعة، والالتزام بدعم جهود كل الجهات في الإمارة في عمليات التعقيم، والحفاظ على الصحة العامة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.