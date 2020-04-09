حماية البيئة برأس الخيمة: 60% انخفاض ملوثات الهواء

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد الدكتور سيف الغيص؛ مدير عام هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، تسجيل محطات رصد جودة الهواء المنتشرة بمناطق الإمارة تحسن جودة الهواء وانخفاض معدلات تراكيز ملوثات الهواء بمعدل 40% - 60% من محطة إلى أخرى، متوقعاً تحسن تلك المعدلات خلال الفترة المقبلة، نتيجة لاستمرار التدابير والإجراءات التي تنفذها دولة الإمارات في ظل الظروف الاستثنائية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن ملوثات الهواء مرتبطة بالإنتاج وحاجة المستهلك وخاصة في القطاع الصناعي، بالإضافة لتقييد حركة المرور وتراجع الأنشطة الأخرى وخاصة الصناعية.

ومن المعروف أن معدل كثافة جزيئات "بي ام 10" و"بي ام 2.5"، التي يكون مصدرها الغبار والأتربة وإنتاج المزارع والمصانع والطرق المرصوفة وغير المرصوفة، تسهم في انبعاثات الغازات بالهواء، حيث تبلغ نسبة حرق الوقود الاحفوري 6% من تلوث "بي ام 10".

وأضاف: تعتمد الهيئة على نتائج 14 محطة رصد بحري وجوي، بالإضافة لتركيب كاميرات المراقبة عن بُعد في مصانع الاسمنت ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي في الرقابة البيئية على منشآت الإمارة، وربطها بالمركز الرئيسي بغرفة المراقبة في الهيئة، بهدف رصد الملوثات وضمان الحصول على جودة عالية للبيانات، حيث تعمل المحطات على إرسال البيانات على مدار الساعة، تشمل معلومات تفصيلية عن جودة الهواء وحجم الملوثات.