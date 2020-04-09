محاكم رأس الخيمة تطلق خدمة إعلانات النشر الذكية بالصحف اليومية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أطلقت محاكم رأس الخيمة، خدمات إعلانات النشر الذكية التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية وشركة الإمارات للمزادات، تماشياً مع التحول الإلكتروني الذكي للصحف اليومية في الدولة، بهدف تحقيق سعادة المتعاملين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، والعمل على تسريع إجراءات التقاضي لمعاملاتهم عن بعد.

وحددت المحاكم إمكانية اختيار الصحيفة الرسمية المطلوبة لنشر الإعلان، مع إمكانية الدفع الإلكتروني للخدمة في الصحيفة، ومتابعة عملية النشر، من دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر الدائرة، وذلك ضمن استراتيجيتها نحو محاكم بلا ورق، وبإمكان المتعامل أن يقوم بالتحقق من إعلان النشر الإلكتروني الرقمي من خلال رسالة نصية، تتضمن رابط يمكن للمتعامل اختيار الصحيفة والدفع لها إلكترونياً، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة باستلام نسخة الإعلان للمحكمة عبر النظام الإلكتروني ويتم أرشفتها في ملف القضية إلكترونياً.

وزادت محاكم رأس الخيمة عدد خدماتها الإلكترونية إلى 206 خدمات عن بعد تتيح للمتعامل اتمامها من خارج مقر المحكمة، سواء من المنزل أو المكتب، تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية الطارئة، والتي تستوجب التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين، وتسهيلاً عليهم لإتمام معاملاتهم في ظل اعتماد إجراءات التقاضي عن بعد.