طقس غائم جزئياً غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 20 - 30 كم/س تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:16 والمد الثاني عند الساعة 01:53 ..والجزر الأول عند الساعة 19:32 والجزر الثاني عند الساعة 07:51 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:03 المد الثاني عند الساعة 22:00 ..والجزر الاول عند الساعة 15:57 والجزر الثاني عند الساعة 04:24 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 19 80 30

دبي 36 18 75 20

الشارقة 35 17 80 25

عجمان 34 17 70 20

أم القيوين 33 18 70 20

رأس الخيمة 34 19 75 25

الفجيرة 35 20 65 15

العين 38 19 65 15

ليوا 40 20 60 15

الرويس 37 18 75 20

السلع 39 20 65 20

دلما 37 18 80 30

طنب الكبرى 34 17 80 35

طنب الصغرى 34 17 80 35

أبو موسى 33 20 80 35 .