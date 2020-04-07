بلدية دبا تصادر 1431 كمامة مغشوشة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة 395 حملة رقابية مكثفة على مختلف المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها ، بزيارة 253 منشأة غذائية ، و15 صيدلية ، وعدد 18 مغسلة، و7 مقاهي، في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة ، حيث تم خلال الحملات إنذار 61 محل وتحرير 12 مخالفة على المنشآت التي لم تلتزم بتنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة وعدم اتباعها اعلى معايير الوقاية بارتداء الكمامات والقفازات.



كما قامت البلدية بمصادرة 1431 كمامة مغشوشة ومجهولة المصدر، لعدم استيفائها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة ، إلى جانب إغلاق ومخالفة منشأة لتلاعبها ورفعها لأسعار الكمامات والقفازات ، كما قامت باغلاق مقهيين ثبت عدم التزامهم بالقرارات الوقائية الصادرة عن البلدية المتمثلة في منع تقديم الشيشة بمختلف أنواعها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية ومقاهي الشيشة والمطاعم المرخصة .

وحرصت البلدية على تكثيف حملاتها على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالرجال والنساء ، بزيارة 102 صالون 38 نسائي و 64 رجالي، للتأكد من استيفائها وتطبيقها لجميع القوانين ، والالتزام بالسلوكيات الصحية باتباع إجراءات النظافة والتعقيم المستمر ، للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

واكدت البلدية بعدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة و إلى أهمية التعاون التام والتكاتف من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

كما تناشد البلدية جمهورها المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشآت من عدم الالتزام من خلال التواصل على مكتب الطوارئ (092443399) الذي يعمل على مدار الساعة.