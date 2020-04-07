طيران الإمارات تعلن استعدادها لنقل الراغبين في مغادرة الدولة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت طيران الإمارات، استعدادها الكامل لنقل الراغبين في مغادرة الدولة للتوجه إلى بلدانهم، بشرط موافقة تلك الدول على السماح لهم بالدخول إلى أراضيها.

وتقوم طيران الإمارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الصدد، منوهة بأن استعادة العمليات عبر شبكة خطوطها الواسعة، مرهون بصورة أساسية، بتخفيف القيود على السفر والرحلات الجوية، مع حرص الشركة التام على القيام بجميع إجراءات الصحة والسلامة لجميع الركاب وأطقم التشغيل، بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لكل المسافرين.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قد أطلقت مبادرة «الإجازة المبكرة» بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

وتأتي المبادرة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي إطار المواقف الإنسانية التي تتبناها قيادتنا الرشيدة والحرص على تلبية متطلبات المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم ودعمهم في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.