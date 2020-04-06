طقس غائم غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي ـ إن الرياح ستكون جنوبية غربية – شمالية غربية / 18 28 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:26 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 18:57 والجزر الثاني عند الساعة 07:06 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:05 والمد الثاني عند الساعة 21:23 والجزر الاول عند الساعة 15:10 والجزر الثاني عند الساعة 03:42.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 33 22 80 25 دبي 32 23 80 35 الشارقة 32 22 80 25 عجمان 33 21 85 30 أم القيوين 34 21 80 25 رأس الخيمة 35 20 65 20 الفجيرة 37 29 70 15 العين 35 21 75 25 ليوا 35 20 75 20 الرويس 29 23 75 30 السلع 30 24 80 30 دلما 31 24 75 25 طنب الكبرى 31 23 80 30 طنب الصغرى 31 23 80 30 أبو موسى 31 23 80 30