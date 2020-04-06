100 مليون درهم من «إعمار» دعماً لصندوق التضامن المجتمعي

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت شركة إعمار العقارية، عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون درهم، لمبادرة «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد- 19»، والتي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وذلك استشعاراً من شركة إعمار لمسؤوليتها الوطنية تجاه المجتمع، ودعماً للجهود المبذولة في هذا الشأن، وبما يتماشى مع القيم والواجبات التي تضطلع بها الشركة تجاه الاقتصاد الوطني، والجهات الصحية وأفراد المجتمع.

وأكَد محمد العبّار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، أن المساهمة التي قدّمتها الشركة، ما هي إلا جزءٌ من واجبها تجاه المجتمع، مضيفاً: «نحن فخورون بأن نكون ضمن أوائل المساهمين في مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19، وندعو جميع المؤسسات للانضمام إلى هذه المبادرة، التي تمثّل بالنسبة لنا التزاماً أخلاقياً في المقام الأول، تجاه مجتمعنا واقتصادنا، ودعماً للجهود الحكومية المبذولة، لاحتواء هذا الوباء، الذي ألقى بتبعاته السلبية على الجميع، ولتسريع تحقيق النتائج المرجوّة من الإجراءات العديدة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات، في تعاطيها المسؤول مع الوضع الراهن، لكي تعود الحياة لطبيعتها في أسرع وقتٍ ممكن».

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