"اقتصادية أبوظبي" تطلق مبادرة لتأمين الاحتياجات من المواد الاستهلاكية

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، اليوم، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل ومجموعة أغذية، مبادرة لتأمين احتياجات سكان إمارة أبوظبي، من مواطنين ومقيمين، من السلع الاستهلاكية، وخاصة المواد الغذائية، وتوصيلها إلى منازلهم دون الحاجة إلى عناء الخروج والشراء من منافذ البيع المختلفة.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، في تصريح صحفي، اليوم، أن هذه المبادرة تترجم توجهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي في تأمين احتياجات سكان الإمارة بمختلف فئاتهم، وتترجم في الوقت ذاته مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: "الغذاء والدواء خط أحمر، ولا تشيلون هم أبداً".

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق تأتي جهود دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لاتخاذ إجراءات وترتيبات لازمة تحقق استدامة إمدادات السلع الأساسية لكل المستهلكين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، على أن تتميز بأسلوب آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين، بما يلبي احتياجاتهم الضرورية، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح راشد البلوشي أن إطلاق المبادرة يعتمد على الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة البلديات والنقل ومجموعة أغذية ومركز النقل المتكامل، بحيث يتم توفير وتأمين احتياجات السكان من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية، وخاصة الغذائية، وهم في بيوتهم، عبر خدمة التوصيل من منافذ بيع صغيرة ومتعددة تنتشر في عدد كبير من مناطق ومدن الإمارة.

وذكر أن المبادرة تتضمن توفير خدمتين رئيستين: الأولى هي توفير وتأمين السلع الضرورية والرئيسة من خلال زيادة اعداد منافذ البيع كي تنتشر في كل مدن ومناطق الإمارة، بحيث تقوم شركة أغذية بفتح المزيد من منافذها، بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل لتسهيل خيارات شراء المستهلكين من أقرب منفذ لهم.

وأشار إلى أن مجموعة أغذية، على غرار منافذ البيع الأخرى مثل كارفور والجمعيات التعاونية واللولو وغيرها، توفر تطبيقاً ذكياً لعرض منتجاتها، بما يمكّن المستهلك من اختيار المواد الاستهلاكية التي يرغب في اقتنائها والدفع من خلاله.

وأفاد أن الخدمة الثانية التي توفرها المبادرة تكمن في توصيل السلع الاستهلاكية من منافذ البيع إلى منازل المستهلكين، من خلال مركز النقل المتكامل الذي بدوره سيتلقى طلب التوصيل من شركة أغذية ومنافذ البيع الأخرى المنتشرة في الإمارة بأسعار مناسبة حسب البيانات الشخصية المدرجة في طلب الشراء.

وأشار إلى أن مجموعة أغذية أعلنت عن عزمها فتح المزيد من منافذ البيع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، كاستخدام صالات الأعراس منافذ بيع وتوزيع للمواد الاستهلاكية، وهو إجراء تتخذه كل عام، ومع الظروف الحالية التي تتطلب تنفيذ هذه المبادرة لتقليل حركة المستهلكين، فإنها تعكف على فتح أكبر عدد ممكن من منافذ البيع الصغيرة، لتلبي احتياجات سكان المناطق المختلفة القريبة منها.

وتهدف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من تطبيق مبادرة تأمين احتياجات سكان إمارة أبوظبي إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها تحقيق الطمأنينة بين أفراد سكان الإمارة لتوفير احتياجاتهم من السلع في مختلف مناطق ومدن الإمارة، في ظل الظروف الراهنة، وكذلك الإسهام في تخفيف الازدحام داخل سلاسل التسوق الكبرى، من خلال توصيل الطلبات إلى المنازل، وإعطاء المستهلك خيارات شراء مناسبة له عبر التطبيقات الذكية، والتوصيل الآمن لطلبات المستهلكين إلى بيوتهم بأسعار مناسبة.