إغلاق مخبز غير ملتزم بالاشتراطات الصحيّة في عجمان

المصدر: عجمان :أسامة أحمد

أغلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عصر أمس، مخبزاً، وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وقيام أحد العاملين في المخبز بممارسات غير صحية خلال عملية ادخال الخبز إلى الفرن.

وظهر هذا الأمر خلال مقطع فيديو تداولةرواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت دائرة البلدية والتخطيط حرصها واهتمامها بمواصلة الجهود للحفاظ على الصحة العامة.

وردًا على انتشار الفيديو المتداول في المجتمع حول الممارسات الخاطئة في المنشأة ذي العلاقة، أوضحت الدائرة بأنه تم القيام مسبقًا في عصر هذا اليوم بإغلاق المنشأة وإحالة الشخص المعني إلى الجهات الأمنية، كما أكدت متابعتها المستمرة وعلى مدار الساعة لكافة الملاحظات الواردة، وستستمر الحملة التفتيشية ( ملتزمون يا وطن) في إحكام الرقابة على المنشآت غير الملتزمة.