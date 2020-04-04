مواطن يضع مبنى سكنياً تحت تصرف وزارة الصحة لاحتواء "كورونا"

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

بادر المواطن محمد غلوم الخوري، رئيس مجلس إدارة مركز الصدارة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في منطقة العين، بتقديم مبنى سكني جاهز، ليكون تحت تصرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تضامناً مع الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال محمد غلوم الخوري، في حديثه لـ"البيان": "نعم، توالت المساهمات المجتمعية للشركات ورجال الأعمال والتجار لدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بتخصيص مبالغ ووحدات سكنية ووضعها تحت تصرف حكومة دولة الإمارات، وجميعها مدعاة للفخر، فالكل حريص على مصلحة الوطن".

ونوَّه بأن شعب دولة الإمارات وأبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقع عليهم اليوم مسؤولية كبيرة، تتمثل في المحافظة على الوطن الغالي، لا سيما أن قيادتنا الرشيدة تسعى بكل ما تملك للحفاظ على أمننا وصحتنا وسلامتنا سواء المواطن والمقيم.

وأضاف الخوري: "سنقف بكل ما نملك مع قيادتنا الرشيدة التي تبذل جهداً في المتابعة مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات في احتواء الفيروس ومواجهة تداعياته، فهي بلا شك قيادة استثنائية"، داعياً المواطنين والمقيمين على أرض الدولة إلى التحلي بروح المسؤولية للسيطرة على فيروس كورونا والقضاء عليه، واتباع تعليمات الجهات الصحية في الدولة والإرشادات الوقائية التي تعتبر واجباً وطنياً.