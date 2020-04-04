طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة على النحو التالي:

السبت: الطقس مغبر وحار نهاراً - غائم جزئياً على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد: الطقس صحو إلى غائم جزئيا، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بعد الظهر خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين: الطقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصة على السواحل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء: الطقس رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً - صحو إلى غائم جزئي، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء: الطقس رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية خاصة شمالاً - صحو إلى غائم جزئيا - ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.