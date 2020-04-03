«الطوارئ والأزمات»:الزموا منازلكم.. سننتصر معاً

المصدر: دبي ـ فاتن صبح

أكد الدكتور سيف جمعة الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الزيادة في عدد المصابين بـ«كورونا» في الدولة، مرتبطة بفترة الحضانة لدى المخالطين للمصابين، مؤكداً أن الجهات المعنية في الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره.

وأوضح الدكتور سيف أن إجراء الفحوصات بالسرعة المطلوبة يلعب دوراً حيوياً في هذا المجال، حيث نفذت دولة الإمارات أكبر عدد من الفحوصات على مستوى العالم. وأوضح أنه بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة تبدأ مرحلة الاتزان، ثم مرحلة الانخفاض والاحتواء الكامل، مشيراً إلى أن الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة، يعد واجباً وطنياً، وعلى الجميع الالتزام بها.

ووجه الدكتور سيف الظاهري رسالة لمجتمع الإمارات إلى التزام المنازل، مشيراً إلى أننا في الإمارات متحدون وسننتصر معاً. وقال خلال لقاء مباشر أمس، مع إذاعة «دبي آي» وقناة «دبي ون»: «سنتخطى كل شيء معاً هناك الكثير من الأمل وأنا واثق أننا سنتخطى المشكلة في القريب العاجل إن شاء الله».

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