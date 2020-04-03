حميد القطامي لـ« البيان »: 3مراكز لفحص «كورونا» في دبي الأسبوع المقبل

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

كشف معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، عن أن الهيئة ستفتتح الأسبوع المقبل 3 مراكز متخصصة بفحص فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد ـ 19»، منها مركزان للفحص من داخل السيارة والثالث للتحاليل المخبرية.

وأوضح القطامي لـ«البيان» أن المركز الأول سيتم افتتاحه في منطقة الخوانيج، والثاني في ميناء راشد، وسيكونان مخصصين للفحص من داخل السيارة، فيما سيتم افتتاح المركز الثالث في نادي النصر بدبي، وذلك تماشياً مع الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من انتشار «كورونا»، لافتاً إلى أن المراكز الثلاثة ستقدم خدمات آمنة وسريعة، تضمن حماية مقدمي الخدمة ومتلقيها.

وأشار معاليه إلى أن المراكز الثلاثة سيتم تجهيزها بالتقنيات والكوادر الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير، بحيث يتم إجراء الفحوص اللازمة خلال مدة تتراوح ما بين دقيقة و5 دقائق، وبمعدل 600 شخص يومياً، حيث تعمل طيلة أيام الأسبوع، يومياً من ٨ صباحاً وحتى ٨ مساءً، لافتاً إلى أن الأولوية في الفحص ستعطى لمن لديهم أعراض مرضية وكبار السن والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

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حميد القطامي: افتتاح 3 مراكز لفحص كورونا في دبي الأسبوع المقبل