حميد القطامي: افتتاح 3 مراكز لفحص كورونا في دبي الأسبوع المقبل

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

كشف معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي عن أن الهيئة ستفتتح الأسبوع المقبل 3 مراكز متخصصة بفحص فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» منها مركزان للفحص من داخل السيارة والثالث للتحاليل المخبرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للوقاية من المرض.

وأوضح معالي حميد القطامي لـ «البيان» أن المركز الأول سيتم افتتاحه في منطقة الخوانيج، والثاني في ميناء راشد، وسيكونان مخصصين للفحص من داخل السيارة، فيما سيتم افتتاح المركز الثالث في نادي النصر بدبي، وذلك تماشياً مع الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا الى ان المراكز الثلاثة ستقدم خدمات آمنة وسلسة وسريعة، تضمن حماية مقدمي الخدمة ومتلقيها.

وأشار معاليه الى ان المراكز الثلاثة سيتم تجهيزها بالتقنيات والكوادر الطبية والفنية لتقديم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بحيث يتم إجراء الفحوص اللازمة خلال مدة تراوح ما بين دقيقة و5 دقائق، وبمعدل 600 شخص يومياً، حيث تعمل طيلة أيام الأسبوع، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، لافتا الى ان الأولوية في الفحص ستعطى لمن لديهم أعراض مرضية وكبار السن والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة.

وأكد معاليه أن هيئة الصحة في دبي لديها تقنيات متطورة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بحيث تظهر نتائج الفحوصات خلال ساعات، مما يمكن من عزل المصابين لتجنب اختلاطهم مع الاخرين، وبما يسهم في الحد من انتشار الفيروس، مشدداً على أن الهيئة تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير رعاية صحية متميزة للمجتمع، وبما يتسق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية لتوفير رعاية صحية عالية الجودة طبقاً للمعايير الدولية الصحية للمواطنين والمقيمين.